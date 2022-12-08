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Avusturya'dan Romanya ve Bulgaristan'a Schengen vetosu

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Bulgaristan ve Romanya'ya yönelik Schengen vetosu adımı atıldığını bildirdi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:30
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Avusturya'dan Romanya ve Bulgaristan'a Schengen vetosu
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, içişleri bakanlarının oy birliğiyle alacağı kararda Hırvatistan'a yeşil ışık yakacağını, Bulgaristan ve Romanya'nın ise "siyasi nedenlerle" reddedilebileceğini söyledi. AB ülkelerinin içişleri bakanları, 2022'nin ve Çekya'nın dönem başkanlığı altındaki son Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı girişinde basına açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bakanların Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'ın Şengen'e katılımını görüşeceklerini söyledi.

AVUSTURYA'DAN VETO

AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Avusturya'dan Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen alanına dahil olmasına veto sinyali geldi.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner perşembe günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, ülkesinin AB üyeleri Romanya ve Bulgaristan'ın Schengen bölgesine katılmasını veto edeceğini bildirdi.

BULGARİSTAN ROMANYA VE HIRVATİSTAN'IN SCHENGEN KATILIMI

Avusturya, Bulgaristan ve Romanya'nın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e dahil edilmesine karşı çıkıyor.

Hollanda ise yalnızca Bulgaristan'ın Şchengen'e girmesini istemiyor.

İki ülke de yolsuzluk, sınır kontrolleri ve hukukun üstünlüğüyle ilgili endişelerini gerekçe gösteriyor.

Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla ilgili oylama birlikte yapılacak. Hırvatistan ise ayrı oylanacak.

Schengen'in genişlemesi için her üye ülkenin oy birliği gerekiyor.

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülkenin vatandaşları, Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 100'ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

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