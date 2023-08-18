Avusturya'nın eski başbakanı Kurz "yalan beyan"dan yargılanacak

Avusturya'da eski Başbakan Sebastian Kurz, karıştığı yolsuzluk iddialarını soruşturan parlamento komitesine yalan beyanda bulunmaktan hakim karşısına çıkarılacak.

KAYNAK: AA
Avusturya'nın eski başbakanı Kurz "yalan beyan"dan yargılanacak

Viyana merkezli Ekonomi ve Yolsuzluk Savcılığından (WKStA) yapılan yazılı açıklamada, Kurz hakkında parlamentonun soruşturma komitesine yalan beyan verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, iddia edilen suçun cezasının üç yıla kadar hapis olduğu belirtildi.

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KURZ HAKKINDAKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Ekim 2021'de aralarında Kurz ve ona yakınlığıyla bilinen, ülkenin en büyük şirketlerini bünyesinde barındıran Avusturya Katılım Holdingin (ÖBAG) eski Genel Müdürü Thomas Schmid ve birçok önemli ismin bulunduğu kişilere yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı.

Schmid, Ekim 2022'de iftiralarda bulunmuş ve Kurz hakkında ağır suçlamalar yöneltmişti.

Bunlar arasında Kurz'un dışişleri bakanı olduğu dönemde, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) genel başkanı olmak ve 2017'de düzenlenen erken seçimleri kazanmak amacıyla kamuoyunu etkilemek için ülkenin en çok satan ikinci gazetesi ve bir kamuoyu araştırma şirketi ile anlaştığı, söz konusu basın organı ve firmanın, Kurz'u olduğundan önde gösteren anket sonuçlarını paylaştığını, bu olayın maliye bakanlığı bütçesinden finanse edildiği iddiaları yer almıştı.

Uzun yıllar maliye bakanlığında çeşitli görevlerde yer alan Schmid, 2017 seçim kampanyasında Kurz'u desteklemek için çok sayıda basın yayın organına reklam verildiğini, bu reklamların yasa dışı yollarla finanse edildiğini aktarmıştı. Schmid, Kurz’un amacına ulaşması için rüşvet, adam kayırma gibi çeşitli yollara başvurduklarını belirterek "yaptıkları bazı işlerin yanlış olduğunu düşündüğü" için savcılığa açıklama yapma gereksinimi duyduğunu ileri sürmüştü.

Hakkında "yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma yürütülen Kurz'un avukatı, Schmid'in açıklamalarını reddediyor.

KURZ, TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA SİYASİ BAŞARI ELDE ETMİŞTİ

Ülkenin son 10 yılında etkili siyasi bir figür olan Kurz, özellikle 2017 ve 2019'da yapılan seçimlerde aşırı sağcı oy potansiyelini elde edebilmek için Türkiye, İslam ve göçmen karşıtlığı kartını kullanarak başarılı olmuş, iki dönem başbakanlık yapmıştı.

Yolsuzluk ve Mali Suçlarla Mücadele Savcılığı, Ekim 2021’de Kurz’un da aralarında bulunduğu 40’ın üzerinde zanlı hakkında yolsuzluk soruşturması başlatmış, bu kapsamda başbakanlık çalışma ofisi dahil çok sayıda adrese baskınlar düzenlenmişti.

İktidar ortağı ve muhalefetin baskıları sonucunda 9 Ekim’de başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kalan Kurz, parti genel başkanlığı görevini bir müddet daha sürdürmüş, 3 Aralık’ta ailevi nedenleri gerekçe göstererek aktif siyaseti bıraktığını duyurmuştu.

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