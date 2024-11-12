AWS'den dev atılım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AWS'den dev atılım

Amazon Web Services (AWS), IBM ile 475 milyon dolarlık bir anlaşma için görüşmelerde bulunuyor. Bu anlaşma, AWS'nin bulut altyapısı aracılığıyla Nvidia GPU’larını sağlamayı amaçlıyor.

Beş yıllık sözleşme, IBM’in AWS’nin EC2 sunucularına erişimini artırarak, IBM Research'ün AI modelleri üzerinde çalışmak için kullandığı Nvidia yapay zeka çiplerine erişimini genişletecek. Bu anlaşma, IBM'in AWS'ye olan bağımlılığını pekiştirecek ve özellikle IBM’in Watson platformu için önemli bir gelişme olacak.

Nvidia GPU'larına olan talep yüksekliğini korurken, AWS kendi yapay zeka çipleri Trainium ve Inferentia’yı tanıtarak maliyet ve enerji verimliliği avantajlarından söz ediyor. AWS, bulut altyapısına yaptığı yatırımları artırırken, AI hesaplama talepleri de hızla artmaya devam ediyor. Yıllık 27,5 milyar dolar gelir elde eden AWS, bulut hizmetleri sektöründe önemli bir lider olarak, yapay zeka çözümleri için altyapı sağlama konusunda giderek daha fazla işbirliği yapıyor.

Bu büyük anlaşma, AWS'nin bulut teknolojileri üzerindeki etkisini pekiştirecek ve IBM'in yapay zeka araştırma kapasitesine önemli katkılarda bulunacak.

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