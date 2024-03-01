Ay çekirdeği sağlığa faydalı bir protein

Naim Arıoğlu
Ay çekirdeği sağlığa faydalı bir protein
Ay çekirdeği, sert kabuklu yemişler ve çekirdekler grubuna dahildir ve protein, sağlıklı yağ, vitamin, mineral ve fitokimyasal içerir. İşte yararları..

Ay çekirdeği sağlığa faydalı bir protein

Ay çekirdeği, sert kabuklu yemişler ve çekirdekler grubuna dahildir ve protein, sağlıklı yağ, vitamin, mineral ve fitokimyasal içerir. İşte yararları...

Günde 2 bin kalori tüketen bir kişi için, 28 gram ay çekirdeği, günlük ihtiyacın yüzde 45’ine kadar tiyamin, yüzde 25’ine kadar magnezyum, yüzde 20’sine kadar fosfor, yüzde 15’ine kadar folik asit, yüzde 10’una kadar demir, çinko ve B6 vitamini, yüzde 6’sına kadar niyasin, yüzde 4’üne kadar riboflavin ve kalsiyum sağlar.

Ayrıca, ay çekirdeği E vitamini bakımından da zengindir. Ay çekirdeği, doymuş yağ ve kolesterol içermediği için, sağlıklı bir protein alternatifi olarak tercih edilebilir.

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