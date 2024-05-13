Türkiye'den ABD'ye böcek kaçakçılığı yaparken yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, havaalanındaki yetkililerle ortak düzenledikleri operasyonda, ABD'ye kaçırmaya çalıştığı endemik akrep, tarantula ve örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ile 88 adet plastik tüp ele geçirdi. Operasyonda suçüstü yakalanan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini, İstanbul'da gözaltına alındı.

Prendini, polisteki ifade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Prendini'nin, kaçakçılık suçuyla ilgili soruşturma devam ediyor.