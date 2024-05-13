Ebrar Karakurt'un gelecek sezon oynayacağı takım belli oldu. Ücreti dudak uçuklattı

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Ebrar Karakurt'un gelecek sezon oynayacağı takım belli oldu. Ücreti dudak uçuklattı
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yeni sezonda hangi takımda oynayacağı ve alacağı ücret belli oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, geçen sezonu Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında geçirmişti.

Rusya ligine damgasını vuran Ebrar, takımı sezonu ikinci sırada bitirirken en çok sayı üreten voleybolcu olmuştu.

24 yaşındaki Ebrar'ın Rus takımıyla tekrar anlaştığı öğrenildi.

Geçen sezon 800 bin dolar alan Ebrar'ın yine aynı parayı kazanacağı belirtildi.

Ebrar, VakıfBank'ta yıllarca oynadıktan sonra İtalya'da oynamış, ardından Rusya'ya transfer olmuştu.

1,96 boyundaki Ebrar, takımının yanı sıra A Milli Takımımız'ın da en büyük kozlarından biri olarak kabul ediliyor.

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