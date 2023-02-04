4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı

Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı

Habertürk canlı yayınında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında gerginlik yaşandı. Öztürk, ayağa kalkınca herkes mikrofonu fırlatacağını sandı, sonunda alkış koptu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:34
Takip Et

Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı. Habertürk canlı yayınında olay anlar

Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
+
Aa
-

Habertürk’te Olaylar ve Görüşler programında katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk arasında tartışma çıktı.

Tekin'in Öztürk'e 'Erbakan'a yapılan zulümleri de hatırlat' demesi üzerine cevap olarak 'Sizin sayenizde' karşılığını alması sonrası ipler gerildi.

Gürsel Tekin'in CHP'nin iktidar olmamasına rağmen Erbakan'a yapılanlardan nasıl sorumlu tutulduğunu sorması üzerine tansiyon giderek yükselmeye devam etti.

“SİZİ MUHATAP BİLE ALMAM”

Hasan Öztürk'ün tartışma esnasında Gürsel Tekin'e; ''Siz şu anki CHP'nin Mustafa Kemal'in kurduğu CHP olduğunu söylüyorsanız sizi muhatap bile almam'' demesi sonrası ikili arasında hararet iyice yükseldi ve programın diğer katılımcıları uzun süre tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

AYAĞA KALKTI HERKES MİKROFONU FIRLATACAĞINI SANDI

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sert bir dille Öztürk'ün kendisinden özür dilemesini talep ederken programı terk etmek istedi.

Uzun süren çabalar sonrası Hasan Öztürk tekrar söz alarak yanlış anlaşıldığını ifade edip, Tekin'in elini sıktı ve iki isim arasındaki tartışma da tatlıya bağlandı. Öztürk, ayağa kalktığı sırada mikrofonu yere düştü, herkes mikrofonu atacağını sandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
4.02.2023 11:47
Bu ülke tv genel yayın yönetmenini ne çıkarınız varda habertürk,e çıkarıyorsunuz.adam tepeden inme yerleşmiş o koltuguna,yeter artık bıktık senin taraflı olmandan eyyy habertürk  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
5
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
6
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Diyabet hastası kadın, ucuz ilaç için ABD'den Meksika'ya seyahat ediyor
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Van'da kar esareti ile mücadele ediliyor
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
﻿Yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.