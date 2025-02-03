Ayağı kayan avcı kendini ağır yaraladı

Kaynak: İHA
Ayağı kayan avcı kendini ağır yaraladı

Çanakkale Yenice'de domuz avına çıkan bir kişi, yere düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında gerçekleşti. Domuz avına çıkan Yusuf Ü., ayağının kayması sonucu yere düştü. Bu sırada elindeki tüfek ateş aldı. Ayağından vurulan Yusuf Ü., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Yusuf Ü., durumunun ciddiyetini koruması nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen avcının tedavisi devam ederken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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