Ayağı kırık kargaya yardım elini imam uzattı

Haymana ilçesinde Balçıkhisar Camisi’nde vekil imam olarak görev yapan Yusuf Yıldırım, ikindi namazının ardından camiden çıktığı sırada ağaçta mahsur kalmış yaralı kargayı fark etti. Kargayı ağaçtan alarak evine götürüp tedavisini yaptı.

Yaralı kargayı fark ettikten sonra ağaçtan aldığını belirten Yıldırım, “Baktığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim. Ayağına atel bağladım. Diğer hayvanlardan korumak için eve getirdim ve mamasını, suyunu verdim. Kargamız şu anda burada ve iyi durumda” şeklinde konuştu.

Yıldırım, karga en kısa sürede iyileştikten sonra onu yeniden doğaya bırakacağını açıkladı

