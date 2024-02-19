Ayağına dolanmak deyimi ne anlama geliyor?

Ayağına dolanmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin bir konuda heyecanlanması, ne yapacağını şaşırması ve kendini kaybedip dengesini kaybetmesi anlamlarına gelen bir deyimdir.

Alışık olunmayan, beklenmedik bir durum karşısında kullanılmaktadır. Örneğin, ilk kez iş görüşmesine giden birinin eli ayağına dolaşır. Bir sınava hazırlanan öğrencinin eli ayağına dolaşmaktadır.

AYAĞINA DOLANMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sen geliyorum deyince dışarı çıktım ama bu işler ayağıma dolandı."