Ayak bileğindeki bu belirtiye dikkat! Ölümcül hastalığa yakalanmış olabilirsiniz! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Kardiyoloji uzmanları, ayak bileklerindeki ödemin, kalbin vücuda yeterli kan pompalayamaması durumunda ortaya çıkan önemli bir uyarı sinyali olduğunu belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu durumun erken teşhisle kontrol altına alınabileceğini gösterdi.

Kalp yetmezliği, kalbin vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeterince pompalayamaması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalık.

Türk Kardiyoloji Derneği’nin verilerine göre, 75-84 yaş arasında bu hastalığın görülme sıklığı %7’ye, 85 yaş üstünde ise %15’e kadar çıktı.

Kalbin pompalama gücünün azalması, vücutta sıvı birikimlerine yol açıyor ve bu birikim özellikle ayak bilekleri, bacaklar ve karın bölgesinde ödem olarak kendini gösterdi.

Özel hastanelerin raporlarına göre, kalp yetmezliği olan kişilerde kan dolaşımının zayıflaması, ayaklarda soğukluk, morarma ve şişlik gibi belirtilere neden olabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL BULGULAR

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Martha Grogan, ayak bileklerindeki ödemin, özellikle sağ kalp yetmezliğinde sıkça görüldüğünü vurgulayarak, “Sağ ventrikül, kanı akciğerlere pompalamakta zorlandığında, sıvı bacaklarda ve ayak bileklerinde birikiyor. Bu, hastaların genellikle ilk fark ettiği belirtilerden biri” dedi.

Dr. Grogan, bu tür belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini, çünkü erken teşhisin hastalığın ilerlemesini yavaşlatabileceğini ifade etti.

İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Dr. Martin Cowie’nin liderliğinde yapılan bir araştırma, kalp yetmezliği hastalarının %70’inde ödemin ilk belirti olarak ortaya çıktığını gösterdi.

European Heart Journal’da yayımlanan bu çalışma, ödemin sadece bir estetik sorun olmadığını, kalbin oksijen ve besin taşıma kapasitesindeki ciddi bir azalmayı işaret ettiğini ortaya koydu.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir başka çalışma, kalp yetmezliği teşhisi konulan hastaların %60’ında ayak bileği ödeminin erken evrede saptandığını ve bu hastaların erken tedaviye yanıt oranlarının daha yüksek olduğunu belirtti.

AYAK BİLEĞİ ÖDEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, yüksek tansiyon, kalp krizi veya kapak hastalıkları gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

Özel bir hastanenin sağlık raporlarına göre, kalbin pompalama gücünün azalması, vücutta kan birikimine yol açıyor ve bu durum özellikle bacaklarda ve ayak bileklerinde şişliklere neden oldu.

Ödem, genellikle yer çekimine bağlı olarak gün içinde ayakta geçirilen sürenin artmasıyla daha belirgin hale geldi.

Uzmanlar, kalp yetmezliği hastalarında ödemin yanı sıra nefes darlığı, yorgunluk ve çarpıntı gibi belirtilerin de sıkça görüldüğünü belirtti.

TANI VE TEDAVİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Kalp yetmezliğinin teşhisinde ekokardiyografi (EKO) en etkili yöntemlerden biri olarak öne çıktı. Bu test, kalbin pompalama gücünü (ejeksiyon fraksiyonu) ölçerek hastalığın evresini belirledi.

Tedavi ise hastalığın nedenine ve şiddetine bağlı olarak değişiyor. İlaç tedavileri, kalbin yükünü hafifletmeyi ve sıvı birikimini azaltmayı hedeflerken, ileri vakalarda kalp pili, kapak değişimi veya kalp nakli gibi cerrahi yöntemler gerekebiliyor.

Uzmanlar, erken evrelerde yaşam tarzı değişikliklerinin ve ilaç tedavilerinin hastalığın ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabileceğini vurguladı.

NE YAPMALI?

Uzmanlar, ayak bileklerinde şişlik fark eden kişilerin vakit kaybetmeden bir kardiyoloğa başvurmasını önerdi.

Dr. Grogan, “Ödem, sadece kalp yetmezliğinin değil, böbrek veya karaciğer hastalıklarının da belirtisi olabilir. Bu nedenle doğru teşhis için bir uzmana görünmek kritik” dedi.

Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durmak, kalp yetmezliği riskini azaltmada önemli adımlar olarak öne çıktı.

Japonya’daki Shinshu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hiroshi Nose’nin geliştirdiği “Japon yürüyüşü” gibi aralıklı egzersiz yöntemlerinin, kalp sağlığını güçlendirmede etkili olduğu da bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda.