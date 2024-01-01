Çok az tuz kalp yetmezliğinde kullanılabilir mi

Kaynak: AA
Çok az tuz kalp yetmezliğinde kullanılabilir mi
Çok az tuz tüketmek bile kalp yetmezliği hastaları için zararlı olabilir mi?

Yapılan yeni bir araştırmada, çok az tuz tüketmenin bile kalp yetmezliği bulunan hastalar için zararlı olduğu anlaşıldı.

Araştırma dokuz çalışmanın ortak analizini içerdi. Günde 2,3 gramın altında kalan tuz tüketiminin yarar getirmediği ve ölüm riskini artırdığı anlaşıldı.

Bulgular, 5 Mart'ta Amerikan Kardiyoloji Kolejinin yıllık toplantısında sunuldu. Dr. Anirudh Palicherla, şunları açıkladı:

" Tuzu yani sodyumu azaltarak sınırlamanın kalp yetmezliğiyle mücadelede ters etki yarattı .” dedi ve şunları söyledi:

“ Kalp yetmezliğine destek olmak için tuzun sınırlandırılmasını da denedik. Ancak kısıtlamanın miktarı tartışmaya açıldı. Sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketiminin araştırmasını yaptık.
Kalp yetmezliği olan yaklaşık 3 bin 500 kişinin ölçümleri yapıldı. Bilim insanları sodyum alım hedefini günde 2,5 gramın altında olarak belirledi. Tuzu azaltan kişilerin ölüm olasılığının, günde 2,5 gram veya daha üzeri tuz kullananlardan yüzde 80 daha fazla olduğu anlaşıldı.”

AA

İlgili Haberler
Uzmanı kronik hastalara sordu: Yılbaşı sofrası mı acil servis kapısı mı
Kalp krizinin gizli dostu gıdalar. Tadına aldanmayın
Son Haberler
OPET global ödülleri topladı. 6 ödül kazandı Ekonomi
OPET global ödülleri topladı. 6 ödül kazandı
İyi ki doğdun İyi ki varsın Eren. Halk düşmanı PKK katletmişti Gündem
İyi ki doğdun İyi ki varsın Eren. Halk düşmanı PKK katletmişti
Patates oturtma nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Patates oturtma nasıl yapılır?
Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu Dünya
Dünyanın en güvenli ve en tehlikeli 5 ülkesi belli oldu
Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye dev ceza Gündem
Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 12 kişiye dev ceza
Kayseri’de husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu Gündem
Kayseri’de husumetliler arasındaki kavgada silahlar konuştu
Android kullanıcıları dikkat. Banka hesaplarınızı boşaltıyorlar Teknoloji
Android kullanıcıları dikkat. Banka hesaplarınızı boşaltıyorlar