Çok az tuz kalp yetmezliğinde kullanılabilir mi

Yapılan yeni bir araştırmada, çok az tuz tüketmenin bile kalp yetmezliği bulunan hastalar için zararlı olduğu anlaşıldı.

Araştırma dokuz çalışmanın ortak analizini içerdi. Günde 2,3 gramın altında kalan tuz tüketiminin yarar getirmediği ve ölüm riskini artırdığı anlaşıldı.

Bulgular, 5 Mart'ta Amerikan Kardiyoloji Kolejinin yıllık toplantısında sunuldu. Dr. Anirudh Palicherla, şunları açıkladı:

" Tuzu yani sodyumu azaltarak sınırlamanın kalp yetmezliğiyle mücadelede ters etki yarattı .” dedi ve şunları söyledi:

“ Kalp yetmezliğine destek olmak için tuzun sınırlandırılmasını da denedik. Ancak kısıtlamanın miktarı tartışmaya açıldı. Sodyumu aşırı derecede kısıtlamak yerine güvenli bir sodyum tüketiminin araştırmasını yaptık.

Kalp yetmezliği olan yaklaşık 3 bin 500 kişinin ölçümleri yapıldı. Bilim insanları sodyum alım hedefini günde 2,5 gramın altında olarak belirledi. Tuzu azaltan kişilerin ölüm olasılığının, günde 2,5 gram veya daha üzeri tuz kullananlardan yüzde 80 daha fazla olduğu anlaşıldı.”

AA