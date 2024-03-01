Ayak burkulmasında ne yapmamalı

Ayak burkulmasında ilk yapılması gereken şey ne? İşte o sorunun yanıtı...

Ayak burkulması günlük hayatta sık rastlanan bir sorundur. Peki bu durumda nasıl davranmalıyız? İşte cevapları.

Ayak burkulması hem yetişkinlerin hem de çocukların karşılaşabildiği bir sorundur. Bu durumda genelde ayak bileğinde şişme, ısı yükselmesi, hareket zorluğu ve acı gibi belirtiler görülür. Sık sorulan ayak burkulması nedenleri ise temel olarak ayak bileğindeki yumuşak dokuların ve bağların gerilerek yırtılmasıdır. Yani ani bir hareket yapmak veya ağır bir şey taşımak gibi durumlarda ayak bileği burkulabilir. Ayak bileği burkulması belirtileri yaşayan bir kişinin ise mutlaka tanı ve tedavi için acil servise ve daha sonra ortopedi bölümü uzmanına gitmesi gerekir.



AYAK BİLEĞİ BURKULMASI NEDİR?



İnsan vücudunda ayağı alt bacağa bağlayan bölgede ayak bileği vardır. Ayak bileğinde bulunan eklemdeki bağlar ve eklem etrafındaki yumuşak dokular bazı durumlarda gerilerek yırtılabilir. Bu durumda ortaya çıkan ortopedik soruna ayak bileği burkulması veya incinmesi denir.

"Ayak burkulması neden olur?" sorusu da bu bağlamda sık görülen nedenlerle cevaplanabilir. Genelde ayak bileği burkulması, ani bir hareket yapmak veya ağır bir yük taşımak ile ilgilidir.

Düz olmayan bir zeminde yapılan hareketler

Herhangi bir spor aktivitesi veya iş ortamındaki çalışma sırasında başka bir kişinin bir kişinin ayağına basması

Ayak bileğinin kırılması ile birlikte meydana gelen kazalar

Kişinin kendi çevresinde dönerek veya atlayarak sonra ayağına baskı yaparak hareket etmesi



Yukarıda sayılan durumlarda ayak bileği burkulması olabilir. Bununla birlikte ayak burkulması belirtileri de sık araştırılır. Genellikle ciddi acı ile tanımlanan ayak burkulmasının sık görülen farklı belirtileri de vardır. Bu kapsamda ayak incinmesi belirtileri şöyle sıralanabilir;



Özellikle ayakta iken duyulan acı

Ayak bileği ile alt bacağın cilt dokusunda oluşan renk değişimi

Ayak bileğinde sarkma hissi

Ayak bileğinde hareket zorluğu

Kızarma

Isı yükselmesi

Eklem etrafında görülen şişme

Morarma