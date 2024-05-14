Fotoşop değil gerçek. İlayda Oymak'a ne oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fotoşop değil gerçek. İlayda Oymak'a ne oldu
İlayda Oymak aşırı zayıf haliyle herkesi korkuttu.

Sosyal medyada yayımladığı zayıflama videolarıyla tanınan İlayda Oymak, yine gündem oldu.

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Takipçileriyle her anını paylaşan 30 yaşındaki Oymak, aşırı zayıflığı ile herkesi korkuttu.

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Kısa süre önce ‘Anoreksiya’ (yeme bozukluğu) iddialarıyla gündeme de gelen fenomen, kendini çok zayıf bulmadığını söyleyerek hastalık iddialarını yalanlamıştı.

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Sosyal medyadaki takipçileri ise İlayda Oymak’ı ‘aşırı zayıflığı’ yüzünden her fırsatta uyarmaya devam ediyor.

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İLAYDA OYMAK KİMDİR?

İzmirli iş insanı Olcay Oymak’ın kızı olan 30 yaşındaki İlayda Oymak Ankara’da doğdu. Bilgi Üniversitesi’nde televizyon haberciliği bölümünü bitirdi. İlk önce sosyal medya için çektiği zayıflama videolarıyla izlenme rekorları kırdı ardından zengin sevgilisinin aldığı pahalı hediyelerle adından söz ettirdi.

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İlayda Oymak babası Olcay Oymak ile yılbaşını böyle kutlamıştı.

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