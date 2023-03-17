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Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir?

Ayak kokusu kişilerde rastlanan çok yaygın bir problemdir. Ayak kokusundan kurtulmak için ayak kokusunun nedenini bulup kokuyu girecek yöntemleri deneyebilirsiniz. Peki, ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir?

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:20
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Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir?

Ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir?
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Ayak kokusu sadece kişiyi değil etrafındakileri de rahatsız eden bir sorundur. Ayak kokusundan kurtulmak için kişiler çeşitli yöntemler denemektedir. Peki, ayak kokusu neden olur? Ayak kokusu nasıl giderilir?

Ayak kokusuna çözüm bulmak isteyen kişiler öncelikle ayak kokusuna neyin neden olduğunu bulmakla başlayabilir ve gidermek için bazı yöntemler deneyebilirsiniz. Peki, ayak kokusu neden olur?

AYAK KOKUSU NASIL GİDERİLİR?

-Karbonat, lavanta yağı, siyah çay ya da sirke gibi doğal yöntemler ile ayak kokusunu gidermek mümkündür.

-Çorabınızın içine bir miktar karbonat ya da ayak pudrası dökerek ayağınızın terlemesini engelleyebilir ve kokuya çözüm bulabilirsiniz. Ayak kokusunu engellemek için teri emen pamuklu çorapların tercih edilmesi gerekir. Çünkü naylon ve sentetik içerikli çoraplar ayakta terlemeye neden olur ve bu da koku oluşmasına sebep olabilir.

-Ayrıca giyilen çorabı birkaç kereden fazla giymek de kokuya neden olabildiği için dikkatli olunması gerekir.

-Eğer ayağınızın uzun süre kapalı kalmak durumunda ise bunun için de ayaklarınızı tuzlu suda bekletirseniz bakteriler ölür ve kötü koku oluşumu engellenir.

-Ayrıca ayak bakımınıza dikkat ederek de kokuyu engelleyebilirsiniz.

-Ayak kokusunu ayak pudrası kullanarak da önlemek mümkündür.

-Ayak sağlığını düzenli olarak takip etmek de kokunun oluşmaması adına önem teşkil eder. Ayaklarda, parmak arasında ya da tırnaklarda oluşabilecek olan mantar ya da çeşitli kabarcıklar da kokuya sebep olabilir.

AYAK KOKUSU NEDEN OLUR?

-Ayak kokusu günlük hayatta rahatsız edici bir durumdur ve buna neden olan en önemli etken de ayağın uzun süre hava almaması ve kapalı kalmasıdır.

-Eğer uzun saatler boyunca ayak kapalı kalırsa terleme meydana gelir ve bu da ayağın kokmasına neden olur. Kokuya sebep olan durum terleme sonrasında ortaya çıka bakterilerdir.

-Ayaktaki kötü kokuya neden olan durumlar arasında obezite, bazı metabolik hastalıklar ve hormonal değişimler de vardır. Genetik etkenler de ayak kokusunda etkili olabilir.

-Bu gibi durumlarda kişilerin yanlış ayakkabı seçiminden uzak durmaları ve naylon çorap kullanmamaları gerekir.

-Ayak sağlığına dikkat etmek, ayakları sürekli yıkamak ve çoraplarda pamuklu tercih etmek ayak kokusunun azalmasını sağlayabilir.

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