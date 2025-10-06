Ayak mantarını kökten bitirmenin yolu! 5 dakikada bitiyor

Ayak mantarı enfeksiyonu olan Tinea Pedis'in tedavisinde son dönemde öne çıkan bilimsel araştırmalar ve yabancı uzman görüşleri, hastalığın yönetiminde yeni bir sayfa açtı.

Hastalığın temelinde yatan mantar enfeksiyonunu hedefleyen ilaç tedavilerinin yanı sıra, cilt kuruluğu, pul pul dökülme ve egzama gibi eşlik eden semptomların hafifletilmesinde nemlendirmenin ve bariyer onarımının önemine dikkat çekildi.

ANTİFUNGAL TEDAVİNİN YANINDA NEMLENDİRME ŞART

Dermatoloji alanındaki güncel yayınlarda, topikal (cilt yüzeyine uygulanan) antifungal kremlerin ayak mantarı tedavisinin ana dayanağı olduğu belirtildi. Özellikle terbinafin içeren kremlerin, ’ın üzerinde bir başarı oranıyla mantarı temizleme kapasitesine sahip olduğu bilimsel çalışmalarla defalarca kez doğrulandı.

İngiltere'de faaliyet gösteren Londra Özel Dermatoloji Kliniği'nden Dermatolog Dr. Evelyn Reed, tedavinin eksik kalan yönüne dikkat çekti.

Dr. Reed, "Mantar enfeksiyonu genellikle sıcak, nemli ve kapalı ortamlarda gelişir, ancak enfeksiyonun kendisi ve kullanılan bazı antifungal ürünler, ciltte şiddetli kuruluğa, çatlamalara ve egzamatize bir tabloya yol açar" ifade etti.

Reed, sağlıklı bir ayak cildinin yeniden tesisi için antifungal tedaviye ek olarak, cildin bariyerini güçlendirecek yoğun nem takviyesinin şart olduğunu vurguladı.

5 DAKİKADA YUMUŞACIK AYAKLAR: UZMANLARIN ÖNERDİĞİ FORMÜL

Ayak mantarı vakalarının sık görüldüğü sporcu grupları üzerine çalışmalar yürüten New York Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Podiatrist Dr. Benjamin Keller ise nemlendirme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıkladı.

Dr. Keller, "Ayak derisi, kalın yapısı nedeniyle nemi zor emer. Bu nedenle, mantar tedavisi sırasında kullanılan bir ayağın, üreme ve bariyer onarımı için hızla nemlendirilmesi gerekir. Yoğun nem ve oklüzif (tıkayıcı) bileşenler içeren özel ayak bakım ürünleri, sadece 5 dakikalık bir uygulama ile bile cildin nem seviyesini dramatik olarak yükseltir" dedi.

Keller, bu tür ürünlerin içeriğinde sıklıkla bulunan üre ve salisilik asit gibi keratolitik bileşenlerin, sertleşmiş deriyi ve mantarın yerleştiği pul pul dökülen tabakayı hızla soyarak antifungal kremlerin daha derine ulaşmasına zemin hazırladığını belirtti. Bu ikili yaklaşımın hem mantar tedavisinin etkinliğini artırdığı hem de cildi "bebek cildi yumuşaklığına" hızla kavuşturduğu gözlemlendi.

EGZAMA VE KURULUK YÖNETİMİ

Ayak mantarı, sıklıkla dishidrotik egzama veya kontakt dermatit ile karışabilen ya da bu durumlarla birlikte ortaya çıkan kaşıntı ve kızarıklık şikayetlerini beraberinde getirir.

Dr. Reed, bu durumların hafifletilmesinde çay ağacı yağı veya elma sirkesi gibi doğal yöntemlerin tek başına yeterli olmadığını, ancak nemlendirici ve yatıştırıcı aloe vera jeli gibi destekleyici içeriklerin, profesyonel tedaviye ek olarak semptomları önemli ölçüde hafiflettiğini ifade etti.

Uzmanlar, mantar enfeksiyonunun tekrarlamasını önlemek için ayakların her gün yıkanıp parmak araları da dahil olmak üzere iyice kurulanması, pamuklu çorapların tercih edilmesi ve ayakkabıların sıklıkla havalandırılması gibi hijyen kurallarının tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yineledi.