Ayak terlemelerini keser. Yaraları tedavi eder. İşte şifa deposu ot

Alternatif tıp alanında doğal sağlık ürünlerine olan rağbet artmakta ve bu ürünler arasında sağlık faydalarıyla öne çıkan bitkisel seçenekler bulunmaktadır.

Bu bitkisel seçenekler arasında, özellikle celtis otu dikkat çekmektedir. Karaağaçgiller ailesine ait olan ve yaklaşık 70 türü bulunan bir sakız ağacının meyvesi olan bu ot, sağlık açısından çeşitli kullanımlara sahiptir.

Çitlembik ağacının mercimek büyüklüğünde ve hafif acımtırak bir tadı olan meyveleri, tıbbi olarak meyve, yaprak, tohum ve sakız şeklinde kullanılır.

Celtis otunun sağlık üzerindeki faydaları şunlardır:

Ayak terlemesini önler.

Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Böbrek kumlarını temizlemeye yardımcı olur.

Mide ağrılarını hafifletir.

Öksürüğü keser.