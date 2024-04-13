Ayak terlemelerini keser. Yaraları tedavi eder. İşte şifa deposu ot

Naim Arıoğlu
Ayak terlemelerini keser. Yaraları tedavi eder. İşte şifa deposu ot
Ayak terlemelerini kesen, yaraları tedavi eden ve şifa deposu ot olarak ortaya çıkan celtis otu dikkat çekti.

Alternatif tıp alanında doğal sağlık ürünlerine olan rağbet artmakta ve bu ürünler arasında sağlık faydalarıyla öne çıkan bitkisel seçenekler bulunmaktadır.

Bu bitkisel seçenekler arasında, özellikle celtis otu dikkat çekmektedir. Karaağaçgiller ailesine ait olan ve yaklaşık 70 türü bulunan bir sakız ağacının meyvesi olan bu ot, sağlık açısından çeşitli kullanımlara sahiptir.

Çitlembik ağacının mercimek büyüklüğünde ve hafif acımtırak bir tadı olan meyveleri, tıbbi olarak meyve, yaprak, tohum ve sakız şeklinde kullanılır.

Celtis otunun sağlık üzerindeki faydaları şunlardır:

Ayak terlemesini önler.

Yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

Böbrek kumlarını temizlemeye yardımcı olur.

Mide ağrılarını hafifletir.

Öksürüğü keser.

İlgili Haberler
Boyalık otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
Şifa deposu otun faydaları adeta cilt dolusu. Neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok
Yoğurt otunun neredeyse iyi gelmediği hastalık yok. İşte mucize faydaları...
Fujer otunun mucize faydaları ortaya çıktı
Son Haberler
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı Ekonomi
Depremzede şehirlerin ihracatı ilk çeyrekte 5 milyar dolara yaklaştı
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi? Ekonomi
Emekli olamayanlar SGK'dan primlerini geri alabilir mi?
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı Dünya
Ukrayna, Letonya ile güvenlik anlaşması imzaladı
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra... Dünya
Avusturya Havayolları'ndan Tahran kararı! Lufthansa'dan sonra...
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk Dünya
Rusya açıkladı: Askeri sanayi ve yakıt enerji unsurlarını vurduk
Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli Sağlık
Telefonlara dikkat! Klozet kapaklarından altı kat daha tehlikeli
Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi Dünya
Yabancılar üzerinde gözetim yetkisi kabul edildi