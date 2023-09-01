Ayakkabı atölyesinde yangın

Yangın, 23.30 sıralarında Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak’ta bulunan ambalaj imalathanesinin çatı katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı meydana geldi.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çabalarının sonucunda yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.