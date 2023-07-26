Ayakkabı boyacısından turistlere 'fırçalı' tuzak

Beyoğlu ve Beşiktaş'ı kendilerine mesken tutan ayakkabı boyacıları yaptıkları 'fırça düşürme numarası' ile turistleri kandırıyor.

Bazı turistler fırçayı almazken, bazıları da iyilik yapmak için yerdeki fırçayı alarak boyacıya veriyor.

Fırçayı veren turist o andan itibaren boyacının tuzağına düşüyor.

Boyacı, bir anda turistlerin ayakkabılarını boyamaya veya tozlarını almaya başlıyor. Ayakkabılarını boyatmak istemese de boyacı turistleri bırakmıyor.

Hızla ayakkabıların tozlarını alıyor, boyuyormuş gibi yaparak turistlerden para istiyor.

BOYACININ FIRÇA NUMARASI KAMERADA

Tophane'de öğle saatlerinde yolda yürüyen turistleri zorla çevirerek terliklerini bez ile sildikten sonra para isteyen ve toplamda 2 dakikalık işlem için 250 lira alan boyacının o görüntüleri kayıt altına alındı.

Bölgede sürekli yaşanan bu durumdan rahatsız olan esnaf, yaşanan olaydan dolayı turistlerin de rahatsız olduklarını ve bu durumun kendi zararlarına olduğunu söylüyor.