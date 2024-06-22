Ayakkabı devi halka arz oluyor. Kaç lot dağıtacağı belli oldu

Bünyesine birçok marka katan ayakkabı devi FLO'nun halka arz başvurusu borsa yatırımcıları arasında büyük heyecan yarattı. FLO'nun halka arzında 87 milyon lot dağıtacağı belirtildi.

Borsa İstanbul’da halka arz olan şirketleri bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye’nin güçlü ayakkabı devi FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yaptı.

FLO'nun halka arzında 87.157.894 paylarını bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Flo’nun halka arz fiyatı ve BIST kodu SPK onaylı izahnamenin açıklanmamasının sonrasında kesinleşecek.

FLO halka arz sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile çalışacak Yatırımcılar halka arzda T1-T2 bakiyesi kullanamayacak.

Halka arzın ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek olan FLO'unn halka açıklık oranı yüzde 12 olarak belirlendi. Şirketin bu yılın sonuna kadar halka arz olması bekleniyor.