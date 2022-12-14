14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ayakkabının içerisinden uyuşturucu çıktı

Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ayakkabı içerisine gizlenmiş 522,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:14
Takip Et

Ayakkabı içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi

Ayakkabının içerisinden uyuşturucu çıktı
+
Aa
-

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Doğubayazıt ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda ayakkabı içerisine zulalanmış 522,40 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; ilimizde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İran uyruklu R.R. isimli şahıs Doğubayazıt ilçe merkezi girişinde muhafaza altına alındı. Şahsın alınan karara istinaden yapılan üst aramasında ayakkabıları içerisine zulalanmış 2 paket halinde daralı 522,40 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan tutuklandı" denildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿Özel çocuklara atla terapi eğitimi
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿Grip salgını yüzünden 172 okul uzaktan eğitime geçti
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
﻿MSB muharip uçaklarının eğitim görüntülerini paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.