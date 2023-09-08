Ayakkabı tamircilerinde talep patlaması. Bu mu uçan Türkiye

Vatandaş yeni ayakkabı alamayınca çareyi tamir ettirmekte buldu. Bakırköy’de bir ayakkabı tamircisi çok fazla müşterilerinin olduğunu açıkladı.

Ayakkabı tamircilerinde talep patlaması. Bu mu uçan Türkiye

Derinleşen ekonomik krizde her şey üst üste zamlandı. Zam yağmuruna tutulmayan ürün, sektör kalmadı. Bunlardan biri de ayakkabı sektörü oldu.

Zamlar karşısında beli bükülen vatandaş ayakkabı almakta zorlanıyor. Son zamanlarda özellikle ayakkabı tamircilerine yoğun talep var.

Yenisini alamaya çaresiz vatandaş, çareyi eskisini tamir ettirmekte arıyor.

İBB CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Bakırköy’de bir ayakkabı tamircisini ziyaret etti.

İşlerinin yoğun olduğunu söyleyen tamirci esnafı, “Sıfırını almak çok zor. Biz de hasarlı ürünleri onarıyoruz, 2-3 yıl daha kullanılabilecek hale getiriyoruz. Çanta, kemer, ayakkabı, aklınıza ne geliyorsa her şeyi tamir ediyoruz” dedi.

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“UTANA SIKILA SÖYLÜYORLAR”

Elindeki yırtılmış kemeri gösteren tamirci esanfı, “Devir ekonomi devri. Örneğin elimdeki bu kemer patlak, tamire getirdiler, tamir ettim” şeklinde konuştu.

Nadir Ataman'ın “Yırtık ürünleri getirerken utananlar oluyor mu?” sorusuna ise tamirci esnafı şu yanıtı verdi:

“Kimi utana sıkıla söylüyor. Mesela yırtık bir ayakkabı getiren çocuğa ben, ‘Kardeşim bunu yapmayalım, maliyeti yüksek olacak' dedim. ‘Abi benim şu an bunun yenisini alacak durumum yok, lütfen yapabildiğin kadar yap' dedi. Keşke şartlar böyle olmasa da herkes yenisini alabilse.”

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