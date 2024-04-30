Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nde başkan yeniden Sait Salıcı seçildi

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği’nin gerçekleşen seçimli olağan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Sait Salıcı yeniden seçildi.



2021 – 2023 döneminde AYSAD yönetim kurulu başkanlığını yapan Sait Salıcı 29 Nisan’da yapılan genel kurulda toplantıya katılan üyelerin tamamının oyu ile yeniden seçilerek güven tazeledi. Yılmaz Polat, Ömer Sağlam, Tolga Denizel, Kadir Beşkardeş, Erol Darılmaz, Oğuz Aksu, Göksu Tuğsuz, Serkan Cevahir de AYSAD Yönetim Kurulu’na seçildi.



2021’den bu yana AYSAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Salıcı, İstanbul Ticaret Odası’nda Meclis Üyesi ve TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nda da yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.

1988 yılında ayakkabı yan sanayicilerini tek bir çatı altında birleştirmek amacıyla kurulan dernek ayakkabı üretiminde kullanılan her türlü malzemenin üretici, mümessil, ithalat ve ihracatçı firmaları ile ayakkabı tasarımcılarını, yenilikçi ve dinamik yaklaşımı ile kucaklayan sektörün ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 36 farklı iş kolundan girdiyi bir araya getiren AYSAD, 530 üyesi ile, ayakkabı yan sanayi alanında sektörün en önemli temsilcisi olarak, üyelerinin sektörel ve global gelişmelere adaptasyonlarını sağlayacak programları hayata geçirmek ve uygulamak amacıyla faaliyetlerini yürütüyor.

AYSAD Başkanı Sait Salıcı, “Derneğimizin seçimli olağan genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçilerek sektörümüz adına güzel projelere imza atmak için yeni yoldaşlarımız ile hazırız. Saygın üyelerimize bize göstermiş olduğu teveccühten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu arada 70. Uluslararası ayakkabı yan sanayi fuarı AYSAF yarın İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açıyor. 4 Mayısa kadar sürecek olan fuarımıza 60’tan fazla ülkeden katılım olacak” diye konuştu.