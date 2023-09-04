Ayakkabıcıların yüzde 20’si Suriyeli. Ayakkabıcılar Odası Başkanı açıkladı

“Suriyeli ayakkabıcılar birçok vergi muafiyetinden faydalanıyor”... Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce odaya kayıtlı ayakkabıcıların yüzde 20’sini Suriyelilerin oluşturduğunu söyledi.

Ayakkabıcıların yüzde 20’si Suriyeli. Ayakkabıcılar Odası Başkanı açıkladı

Yabancı kaçaklar her gün Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapıyor, hatta sınırlardan videolar paylaşıyorlar. İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Sınırdan kaçak bir şekilde geçiş yapan yabancı kaçaklar Türkiye’nin her bir yanına da dağılıyor.

Türkiye'ye yerleşen ve Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı da giderek artıyor. Suriyeli çalışanlar, işçiler, patronlar çeşitlik sektörlere dağıldı.

Gaziantep27.com’da yer alan bilgilere göre, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce odaya kayıtlı ayakkabıcıların yüzde 20’sini Suriyelilerin oluşturduğunu açıkladı.

SURİYELİ AYAKKACILAR REKABET KOŞULLARINI ZORLUYOR

“Devlet Suriyelilerin iş yeri açmasına belli standartlar getirmeli” diyen İnce, “Rekabette sıkıntı yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bu. Haksız rekabetin ve sektörün temsilcilerinin korunması gerekiyor. Sektörümüzdeki Suriyelilerin yüzde 90’ının ürettiği ayakkabıyı iç piyasaya sürdüğü tespit ettik. Suriyeli ayakkabıcılar birçok vergi muafiyetinden faydalanarak iç piyasada rekabet koşullarını zorluyor” ifadelerini kullandı.

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İnce, Türkiye’nin ayakkabı ihracatında yüzde 27’lik dilimi oluşturan Gaziantep’in ülkenin en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Kentte 1200 ayakkabı atölyesi,400 terlik atölyesi, 1500 ayakkabı mağazası ve 200 yan sanayi işletmesi mevcut olduğunu anlatan İnce, “Perakende sektörü fiyatlardaki artıştan kaynaklı olarak altın çağını yaşıyor. Çünkü insanımız zam gelecek korkusuyla ihtiyaçlarını öne çekti. Bu da ayakkabıda altın çağ yaşanmasının önünü açtı” dedi.

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