Ayakların neden karıncalandığı ortaya çıktı

Uzmanlar, insülin eksikliğinin tehlikeli sonuçlarına karşı uyarıyor ve sağlıklı bir yaşam tarzı önerdi.

Tip 2 diyabet, vücudun insülin hormonunu yeterince üretemediği veya kullanamadığı bir durumdur. İnsülin, kandaki şeker (glikoz) seviyesini düzenlemek için gereklidir. Şeker seviyesi yüksek kaldığında, sinirler zarar görebilir ve periferik nöropati adı verilen bir durum ortaya çıkabilir. Bu durum, eller, ayaklar ve kollar gibi vücudun uç kısımlarında his kaybı, uyuşma, karıncalanma ve kaşıntı gibi belirtilere neden olur.

Uzmanlar, yüksek kan şekeri seviyelerinin ayaklarda kaşıntıya neden olabileceğini ve bu durumun ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor.

Kaşıntı, cilt enfeksiyonlarına, yaralara ve iyileşme sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, tip 2 diyabetli kişilerin ayak bakımına özen göstermeleri ve düzenli olarak doktora gitmeleri tavsiye ediliyor.

Yüksek kan şekeri seviyelerini önlemenin en etkili yollarından biri, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmektir. Bu, dengeli bir beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol tüketiminden kaçınma ve yeterli su içme gibi alışkanlıkları içerir.

Su içmek, vücudun fazla şekeri idrar yoluyla atmasına yardımcı olur ve kan şekerini düşürür.

Tip 2 diyabetin diğer belirtileri arasında aşırı susama, yorgunluk, kilo kaybı, genital bölgede kaşıntı veya pamukçuk, kesiklerin veya yaraların geç iyileşmesi ve bulanık görme sayılabilir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, vakit kaybetmeden doktorunuza başvurun.