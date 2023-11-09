Ayaklarınız neden şişer

Yazın herkesin dört gözle beklediği etkinliklerden bir tanesi yolculuğa çıkmak ve bol bol gezmek. Ancak bunu yaparken sıcağın da etkisiyle yaşınız ne olursa olsun, ayaklarınızın şiştiğine şahit olabilirsiniz. Peki yolculukta ayak şişmesi nasıl geçer? Yanıtı yazımızda…

Meşrubattan uzak durmaya çalışın çünkü sodyum içeren içecekler ayaklarınız şişmesini belki 10 kat daha artıracaktır. Aynı zamanda fazla kahve tüketmek de sizi susuz bırakacağı için mümkün olduğunca az tüketilmesinde fayda var. Eğer suyun dışında bir şey içmek niyetindeyseniz, en azından yanında su da tüketin ve böylelikle vücudun su dengesini korumuş olursunuz. Üstelik ayaklarınızın şişmesi de en aza indirgenmiş olur.

Yazın ayakların şişmesine karşı iyi gelecek bir başka bileşen ise lavanta yağı. Lavanta yağı gerçekten işe yarayacaktır. Tüm vücudunuzu lavanta yağı ile yağlayabileceğiniz gibi, küveti su ile doldurduktan sonra suya ekleyeceğiniz bir miktar lavanta yağı vücut şişliğinin inmesini sağlayacaktır. Aynı zamanda birkaç bardak tuzu ılık suda çözdükten sonra ekleyeceğiniz 18 damla lavanta yağı da aynı işi görecektir. Birkaç dakika içinde farkı hemen hissedeceksiniz.

Özellikle bir tatil köyünde ya da otelde kalıyorsanız, akşamları yatarken ayağınızı mutlaka biraz yüksek bir yere koyun. Bu da ayak şişmesini önlemek ya da şişmiş ayakların inmesi için anahtar önlemlerden bir tanesidir. Şayet seyahat ederken araç kullanıyor ya da uçuyorsanız birkaç saatte bir mola vermek ve kısa yürüyüşler yapmak da ayak şişmesini önleyecektir. Buna alternatif olarak ayak bileklerinizi eklemlerden dairesel hareketlerle hareket ettirmek kan akışının hızlandıracaktır.

Yazın dikkat etmeniz bir başka şey hangi yiyecekleri tüketeceğiniz. Doğru yiyeceği seçmek genel anlamda sıcak havalarda vücudunuzun sağlıklı kalmasını sağlayacağı gibi ayaklarınızın şişmesini de önleyecektir. Örneğin salata ağırlıklı bir beslenme düzeni seçmek ve tuzlu yiyeceklerden mümkün olduğunca sakınmak işinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü sıcak havada tuzlu yiyeceklerin tüketilmesi vücudun su tutmasını sağlayacağından, ayaklarınızın şişmesi kaçınılmaz hal alacaktır.