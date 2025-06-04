Ayakta zor duran alkollü şahıs araçta yakalandı!

Kaynak: İHA
Ayakta zor duran alkollü şahıs araçta yakalandı!

Aydın'da 332 promil alkollü şekilde araç kullanan sürücü, trafik ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Ehliyetine 5 yıl süreyle el konulan sürücü gözaltına alınırken, sigortasız olduğu belirlenen araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Kuşadası ilçesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, yolda zikzak çizerek ilerleyen 09 BBF 76 plakalı aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan alkol testinde, sürücü A.A.A.'ın (64) 332 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekiplerine ilk etapta direnen sürücü, daha sonra durumu kabul ederek gözaltına alındı.

Araçta yapılan incelemede, zorunlu trafik sigortasının da bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine araç çekici yardımıyla trafik otoparkına götürülerek trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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