Ayasofya ve Galata Kulesi restore edilecek

Ayasofya Camii ve Galata Kulesi’nde restorasyon yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, restorasyon çalışmaları için Bilim Kurulu oluşturulduğunu duyurdu. Öte yandan iki tarihi yapının son durumu ve restorasyonu için rapor hazırlandı.

Ayasofya ve Galata Kulesi restore edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 2023 yılı ilk 6 ayının değerlendirmesinin yapıldı.

Oda TV’den Uğur Can Biçer’in haberine göre, toplantıda Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmaları başlıyor. Güçlendirme ve restorasyon için bilim kurulu oluşturulurken, cami ibadete ve ziyarete açık olacak. Galata Kulesi ile ilgili restorasyon çalışmalarda ilgili ise, ebabil kuşlarının göç döneminin beklendiği ifade edilerek, çatıdaki külah kısmıyla ilgili uygulamalarla ilgili bilgi verildi.

Ayasofya Camii ile ilgili raporda şu bilgiler yer aldı:

"Ayasofya'nın statik ve depremle alakalı performans analizleri uzman mühendisler danışmanlığında devam etmektedir. Bu analizlerin sonuçlarına göre gerekli güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılacaktır.

Restorasyon çalışmalarının ilk aşamasında caminin dış cephelerinde kurul onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda beton harç temizliği yapılacaktır. Cephe restorasyonuyla birlikte eskiyen kurşun çatı örtüleri, üst yapının su almasına sebep olduğundan gözden geçirilerek eksiklikleri giderilecektir.

Minareler:

Durumu aciliyet arz ettiği 2. Bayezid Minaresi'ne öncelik verilmiş olup, son yapılan Bilim Kurulu toplantılarında güvenli çelik platform projesi, hesap raporları ve tahkik raporları ile incelenerek onaylanmıştır. Uygulamaya Bayezid Minaresi'nden başlanacak, Mimar Sinan Minareleri ile Fatih Minaresi'nin deprem performans analizi çalışmaları da tamamlanarak akabinde restorasyon ve güçlendirme uygulamalarına başlanacaktır."

Galata Kulesi ile ilgili raporda şunlar yer aldı:

"Ebabil kuşlarının göç döneminde onarımı yapılamayan dış cephe ve külah onarımına başlanacaktır.

Çevre güvenliği ve ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak çalışmalar gece yapılacaktır.

Çatı onarımı için kurulacak iskele için ebabil ve diğer göçmen kuşların geçişi beklenecektir.

Kuşların yuvalarının bulunduğu beden kısmındaki çalışmalar ilk etapta iskele kurulmadan platformlu vinç aracılığıyla külahta bulunan kurşun çatı örtüsündeki onarım çalışmaları ise seyir terasına kurulacak özel konsol iskele aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Restorasyon çalışmaları sırasında Külah kısmında uygulamalar başlayana kadar ziyaret kesintiye uğramayacak, külah onarımı sırasında sadece balkon katına bir süre ziyaretçi alınamayacaktır."

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