Ayasofya Camii eski başimamı Mehmet Boynukalın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Boynukalın, nüfusun azalması ve toplumun ahlaki yapısının bozulmasından çalışan kadınları sorumlu tuttu. Boynukalın'ın kişisel X hesabından yaptığı konuyla ilgili paylaşımı şöyle

"Modern dönemde kadının çalışmasının teşvik edilmesi sanayi devriminin, liberalizm ve kapitalizmin bir sonucudur. Maksat ucuz işçi temin etmek, kadın çocuk demeden herkesi çalıştırıp iliğine kadar sömürmektir. Sonuç ahlakın bozulması ailenin dağılması evlilik ve nüfusun azalmasıdır.”

'VERGİSİNİ VERDİĞİMİZ DEVLETİN MÜSLÜMANLARA UYGUN HİZMET VERMESİ GEREKİR'

Kamuoyunda tepki çeken Mehmet Boynukalın bir gün önce de şu tweet'i paylaşarak profiline sabitlemişti:

"Kadın istihdamı teşvik edildiği sürece hatta kimi durumlarda pozitif ayrımcılık yapılarak erkeklerden daha çok teşvik edildiği sürece nüfus azalması devam eder. Çalışan kadın evliliğe, ailesine, çocuğa vakit ayırmakta zorlanır. Bunun yerine evli olan erkeklerin maaşları ailelerine yetecek seviyeye getirilmeli, kadın istihdamı teşvik edilmemeli, gerekiyorsa mümkün mertebe kadının evden çalışması sağlanmalıdır. Dışarıda çalışması gerekiyorsa Müslüman kadının çalışacağı şartlar inancına uygun hale getirilmeli ve mahremiyet sınırlarına dikkat edilmelidir. Devlet bu konuda öncülük yapabilir. Vergisini verdiğimiz devletin Müslümanlara uygun hizmet vermesi gerekir."

Boynukalın, 10 Kasım’da da Kocaeli Müftülüğü’nün Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için camilerde mevlit okutma kararıyla ilgili "Müslüman olmayanlara rahmet okumak caiz değildir" demiş, açıklamasına tepki yağmıştı.