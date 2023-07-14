Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın ‘Laiklik kaldırılsın’ dedi

Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın ‘kızlara ayrı okul’ tartışmalarında laikliği hedef aldı. Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

Ayasofya’nın eski imamı Mehmet Boynukalın ‘Laiklik kaldırılsın’ dedi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, iktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de eğitim sistemiyle ilgili, kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin "Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum" gerekçesini öne sürerek "Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamaktı. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli" demişti.

Karma eğitimi hedef alan Bakan Tekin'in sözleri infial yaratırken; Cumhur'un küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici'den destek gelmişti.

"TEREDDÜTSÜZ KATILIYOR VE DESTEKLİYORUM"

Destici paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanımızın kız çocuklarımız için müstakil okullar açılmasıyla ilgili önerisine tereddütsüz katılıyor ve destekliyorum. Laiklik adı altında buna karşı çıkanların asıl niyetlerinin inanç-din düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Binaenaleyh onların zırvalarına aldırmadan çalışmalar süratle başlatılarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında hayata geçirilmelidir. Okullarımızın hangi türde ve ne şekilde olacağına TBMM, seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümet, Çocuklarımızın hangi okula gideceğine de aileleri ve kendileri karar verir. Gerisi lafügüzaf…" ifadelerini kullanmıştı.

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"O LAİKLİĞİ KALDIRMAK GEREKİR"

Destici'nin açıklamasını alıntılayan Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın ise skandal ifadalere imza attı.

Bakan Tekin'in sözlerini destekleyen ve paylaşımında açıkça laikliği hedef alan Boynukalın, "Laiklik, kız çocukları için ayrı okul açılmasına engelse, o laikliği kaldırmak gerekir" dedi.

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