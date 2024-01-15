Ayasofya'ya kepenk taktılar. Ecdadın mirasına dükkan muamelesi

Müzeden camiye çevrilerek ibadete açılan Ayasofya'da özellikle tarihi kapısına verilen zararlar uzun süre tartışma konusu oldu.

Son olarak da restorasyona alınan ve turistler için ücretli hale getirilen Ayasofya'nın turistler için yapılan giriş kapısına endüstriyel kepenk takıldı.

Ayasofya'nın tarihi dokusuna uymayan kapıya tepki yağdı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; bölgede ziyaretçileri gezdiren tur rehberlerine yapılan bilgilendirme notunda, “Bu kapı geçici bir yapı. Üzerindeki minarenin restorasyonu tamamlanınca kaldırılacak. Galeri katına çıkacak ziyaretçiler minare iskelesi altından geçecekleri için güvenlik tedbiri amacıyla yapıldı” denildi.

Giriş çıkışların sağlanacağı kapıya konulan 2 X-ray cihazı, yoğunluk karşısında yetersiz olacak.

"AVM KAPISINI YAPIYA EKLEMEK NE ANLAMA GELİYOR?"

Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Ayasofya’nın girişine Osmanlıca tamlamayla adını yazmak ecdada saygı ise bu AVM kapısını yapıya eklemek ne anlama geliyor? Tarihe hiç saygınız yok mu?”, “Ayasofya'ya yapılan kapıyı gördünüz mü? Mimarisiyle alakası yok” yorumlarında bulundu..