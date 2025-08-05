Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Kadının dikkati felaketi önledi

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA

İstanbul’da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yaşanan kundaklama girişimi, cemaatin dikkati sayesinde büyümeden önlendi. Camiye giren ve şapka takan şüpheli, rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi. Alevler kısa sürede halıya sıçradı ve yangın çıktı.

Olay, 11 Temmuz'da saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Camii'nde yaşandı. Camiye giren ve şapkalı olan M.G., rahlenin arkasında bulunan bazı kâğıtları ateşe verdi. Alevlerin halıya sıçraması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden bir kadın, olayı hemen imama bildirdi. Cemaatten bir kişi ise yanan halıyı kaldırarak alevlere müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürüldü. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cami içerisine girerek inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin olay sonrası Sultanahmet Meydanı yönüne gittiği belirlendi. Kimliği tespit edilen M.G., kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 13 Temmuz'da adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin daha önce bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kaydının bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

"11.07.2025 saat 23.50 sıralarında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içerisinde kitap yakarak halının yanmasına neden olan şüpheli M.G., derhal tespit edilip gözaltına alınarak yakalanmıştır. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca 13.07.2025 tarihinde tutuklanmıştır"

Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Cemaat felaketi önledi

Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Cemaat felaketi önledi

Ayasofya’ya kundaklama girişimi! Cemaat felaketi önledi

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