Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya'ya tatile gitti. Aşk haberlerini yalanlıyorlardı

Her seferinde aşk yaşadıkları iddialarını reddeden Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, İtalya tatiline çıktı. Pusat ile Andıç, İtalya tatillerinden ayrı ayrı pozlar paylaşarak kafaları karıştırdı.

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç İtalya'ya tatile gitti. Aşk haberlerini yalanlıyorlardı

2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri paylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırmıştı. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu.

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Çıkan haberlerin ardından Andıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, arkadaşı Aybüke'yi sosyal medyada silmişti.

ARKADAŞINI SİLDİ

Bunun üzerine Aybüke de Dilan'ı takibi bırakmıştı. Dilan Çiçek 2014’te katıldığı Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. İki kraliçe, beş yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu.

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HAVAALANINDAKİ GÖRÜNTÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti. Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları tarafından çekilen görüntüler, günlerce konuşulmuştu.

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'SADECE ARKADAŞIZ'

Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, "Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız" demişti.

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'BU BENİM ÖZEL HAYATIM'

Güzel oyuncu, "Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir" ifadelerini kullanmıştı.

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AYRI AYRI POZ VERDİLER

Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, geçtiğimiz gün çıktıkları İtalya tatilinde de kural bozmadı. İkili, ayrı ayrı çekilmiş pozlarını paylaştı.
Hayranları tarafından yorum yağmuruna tutulan ikiliye, "Artık gizlisi saklısı kalmayan bir aşkı neden inkar ediyorsunuz?", "Bugüne kadar çok aşk reklamı gördük de böylesine rastlamadık", "Aşkınız ne; devlet sırrı mı!" gibi mesajlar yağdı.

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