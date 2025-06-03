Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’tan aşk dolu tatil kareleri! İmaj değiştirmişti

'Her Yerde Sen' dizisinde iki sevgiliyi canlandıran ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu. Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Furkan Andıç ile fotoğrafını ilk kez sosyal medyadan paylaşmış, ikili beraber yer aldıkları fotoğrafa gül emojisi eklemişti.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pusat, Instagram hesabından sevgilisiyle yurt dışına tatile gittikleri anları paylaştı.

İmaj değişikliğine giden oyuncunun saçlarını da kısa kestirdiği görüldü.

Ünlü oyuncunun, son fotoğraflarına kısa sürede beğeni yağdı.