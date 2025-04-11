Aybüke Pusat'a destek sonrası kovulmuştu! Boran Kuzum'un yerine gelecek isim belli oldu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi’nde yaptığı boykot çağrısına destek nitelikteki bir paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşıp hemen kaldırmıştı.

DİZİDEN APAR TOPAR ÇIKARTILDI

Ünlü oyuncu boykot yaptığı gerekçesiyle TRT’nin kadrosundan çıkartılmıştı. Ünlü isimler bu duruma tepkisiz kalmazken, TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni projesi Ayşe – Bir Ruh Macerası adlı yapımda yer alması planlanan Boran Kuzum, Aybüke Pusat’a destek paylaşımında bulunduğu için o da dizinin kadrosundan çıkartılmıştı.

YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin kadrosundan çıkarılan Boran Kuzum’un yerine, Alper Saldıran geldi. Saldıran sete çıkarak, çekimlere başladı.

ALPER SALDIRAN KİMDİR?

Alper Saldıran, 16 Eylül 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Ünlü isim oyunculuğa küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. Eğitimini ilk olarak Marmara Üniversitesi’nde Turizm Bölümü olarak başlamış fakat ikinci yarısında bırakıp oyunculuğa yöneldi.

OYUNCULUK SERÜVENİNE TİYATRO İLE BAŞLADI

Alper Saldıran, oyunculuk serüvenine tiyatro ile başladı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim alarak sahne sanatlarına akademik bir temel kazandırdı. Ünlü oyuncu çıkışını, televizyon dizilerindeki başarılı performanslarıyla oldu. “Yerden Yüksek”, “Beni Böyle Sev” ve “Kalbim Ege’de Kaldı” gibi sevilen yapımlarda sergilediği doğal oyunculuğuyla izleyicilerin kalbinde yer edindi.