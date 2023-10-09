Aybüke Pusat’tan sahte hesap itirafı

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, geçtiğimiz aylarda YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Bilinmeyenlerini anlatan Aybüke Pusat sorulara samimiyetle yanıt verdi.

"TAM BİR STALK KRALİÇESİYİM"

Pusat'tan sosyal medya itirafı geldi. Oyuncu birkaç tane sahte hesabı olduğunu söyledi:

"Tam bir stalk kraliçesiyim. Arkadaşlarım bile merak ettikleri hesapları bana yollar. Bir saat içinde çocuğun ne iş yaptığını, nerede okuduğunu, nasıl biri olduğunu, ne yiyip içtiğini öğrenirim."

