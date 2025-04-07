Aybüke Pusat’tan sonra sürpriz bir ayrılık daha! Paylaşım yapınca kovulmuştu

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat sosyal medya hesabından boykota destek vermesinin ardından TRT’nin fenomen dizisi Teşkilat'tan apar topar çıkartıldı.

DİZİDE AYRILIKLAR DEVAM EDECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Teşkilat'ın Tufan’ı Murat Aygen daha önce planlanan bir ayrılık sahnesiyle ekipten ayrılacak.

Vedaların süreceği dizi haziran ayına kadar reyting başarısını sürdürürse 6. sezonu da çekilecek.

Öte yandan Teşkilat'ın Neslihan'ı Aybüke Pusat yerine oyuncu arayışı sürdüğü iddiaları gündemde. Sosyal medyada Gülsüm İlhan Ali'nin adı dolaşıyordu. Ancak Gülsüm İlhan Ali'nin teklifi reddettiği söyleniyor.