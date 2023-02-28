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Ayça Avşin Turan çapkın işletmeci ile birlikteliğe başladı

Oyuncu Ayça Ayşin Turan son dönemin hızlı çapkınlarından Umut Evirgen ile yeni bir aşka başladı

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 14:10
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Ayça Avşin Turan çapkın işletmeci Umut Evirgen ile birlikteliğe başladı

Ayça Avşin Turan çapkın işletmeci ile birlikteliğe başladı
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Ünlüler dünyasındaki birçok ünlü kadınla ilişki yaşayan ve aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’la yeni bir ilişkinin adımını attı.

Evde buluşuyorlar

İddialara göre ünlü çift, gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan’ın evinde buluşuyor.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, son olarak da “Yunanistan’ın Hadise’si” olarak bilinen şarkıcı Josephine Wendel ile aşk yaşamıştı.

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