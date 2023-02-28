Ayça Avşin Turan çapkın işletmeci ile birlikteliğe başladı

Ünlüler dünyasındaki birçok ünlü kadınla ilişki yaşayan ve aşk defteri kabarık olan işletmeci Umut Evirgen, güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’la yeni bir ilişkinin adımını attı.

Evde buluşuyorlar

İddialara göre ünlü çift, gözlerden uzak olmak için sık sık Ayça Ayşin Turan’ın evinde buluşuyor.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi birçok ünlü isimle ilişki yaşayan Umut Evirgen, son olarak da “Yunanistan’ın Hadise’si” olarak bilinen şarkıcı Josephine Wendel ile aşk yaşamıştı.