Ayçiçek yağına cep yakacak zam. İşte 5 lt yağın yeni fiyatı

Türkiye’de ekonomik krizin hızla büyümesiyle dengeler yerinden oynadı. Krizin büyük çapa yayılmasının ardından zamlar da peş peşe geldi. A’dan Z’ye her ürünün fiyatı her gün zamlanır oldu.

Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki artışla beraber mazot fiyatlarının yükselmesi, market raflarındaki ürünlerin fiyatını değiştirdi.

Zam furyası, hız kesmeden sürüyor. Henüz sene başında belirlenen yeni asgari ücret, sürekli artan fiyatlar karşısında eriyerek açlık sınırının altına indi. Maaşlar cebe girmeden buhar olup uçtu.

Temel gıdaya ve barınmaya erişimde zorluk çeken vatandaş yaşam mücadelesi veriyor.

AYÇİÇEK YAĞINA DEV ZAM

Zamların yeni durağı ise Ayçiçek yağı oldu. Ayçiçeğin fiyatı cep yakar boyuta geldi. Ayçiçek yağı, en son 2022’de büyük bir tedarik sıkıntısı yaşamış ve bu durum raflarda boşluklar ve stok tükenmeleri ile sonuçlanmıştı.

Algolahaber'de yer alan bilgilere göre, Trakya Birlik, Biryağ grubu yağ fiyatlarına yapılan zamla fiyatlar tavan yaptı.

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen yeni zam vatandaşın cüzdanı boş kalacak. İşte 5 litre Ayçiçek yağı fiyatı…

12 Ağustos’ta 1 Litre Biryağ fiyatı 26,70 TL, 5 Litre Biryağ (Köşeli) fiyatı 226,35 TL’yi gördü.