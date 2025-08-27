Ayçiçek yağına dev zam geldi. Hasat var, ucuzluk yok!

Ayçiçek yağı fiyatları hasat dönemine rağmen durdurulamıyor! Son iki haftada 5 litrelik yağlara 35 lira zam geldi, fiyatlar 385-460 lira aralığına yükseldi. Vatandaş isyan ediyor.

Türkiye’de ayçiçek yağı fiyatları, hasat dönemine rağmen hızla tırmanıyor. Son iki haftada 5 litrelik ayçiçek yağına 35 lira zam geldi. Zincir marketlerde en ucuz 5 litrelik yağ 385 liraya ulaşırken, bazı markalarda fiyat 460 liraya kadar çıktı.

Dünya Gazetesi’nden Mehmet Gülel’in haberine göre, bu artış oranı yüzde 10’u aştı. Sektör temsilcileri, yılbaşından bu yana raf fiyatlarının 80 lira yükseldiğini, bu trend devam ederse 5 litrelik yağın 400 lirayı rahatlıkla geçebileceğini belirtiyor.

Tarlada da durum farklı değil. Trakya Birlik 44 randımanlı ayçiçeği çekirdeğini 28 liradan alırken, Konya Şeker 32 lira, Ceylanpınar TİGEM ise 33 lira ödüyor. Böylece yağlık ayçiçeği çekirdeğinin kilogram fiyatı 32,5-33 lira bandına yerleşti. Uluslararası piyasalarda ham ayçiçek yağının ton fiyatı bin 280 dolara fırlarken, iç piyasada son bir ayda 62 bin liradan 73 bin liraya yükseldi.

Bu, 11 bin liralık bir artış anlamına geliyor.Kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanıyor. İthalat kontenjanı kararları ise piyasada belirsizlik yaratıyor. Uzmanlar, artan döviz kuru ve küresel ham madde fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle maliyetlerin katlandığını vurguluyor. Bu durum, ayçiçek yağının mutfakta daha pahalıya mal olacağına işaret ediyor.

Tüketiciler, temel bir gıda maddesi olan ayçiçek yağının fiyatlarındaki bu sert yükselişten şikayetçi. Sektör temsilcileri, önümüzdeki dönemde fiyatların daha da artabileceğini öngörüyor. Hükümetin ithalat politikaları ve kuraklık önlemleri, fiyatların seyri için belirleyici olacak.

Zamlara isyan eden bir vatandaş "Emekliye, asgari ücretliye, memura sadaka gibi zam yapan iktidar. Vatandaşına gelince sadake gibi zam yapıyor. Ardından da oy bekliyor. İstanbul'da 20 bin TL'ye kiralık ev kalmadı. İnanmayan dolaşsın baksın. 20 binin çok altında maaş alan bu halk ne yiyor ne içiyor diye kimse düşünmüyor" diyerek zamlara isyan etti.