Ayda 60 bin TL’ye çalışacak usta bulamadı. Ojeli tırnakları artık mala tutuyor

Sakarya'da birçok sektörde olduğu gibi, inşaat sektöründe de işçi ihtiyacı sıkıntısı yaşanıyor. Kentte 22 yıldır müteahhitlik yapan Zeynep Alkan da, inşaatında çalıştıracak usta ve işçi bulamamasında ötürü kolları sıvadı.

Bareti ile çizmelerini giyip inşaatında çalışmaya başlayan Alkan, proje takibini yapıp, harç karıştırıp tuğla yerleştiriyor.

İnşaat sektörünün ülkede iş gücünü en yüksek sektöre sahip olduğunu belirten Alkan, Türkiye'deki ya da dünyadaki en ufak bir ekonomik dalgalanmadan etkilendiklerini dile getirdi. Buna rağmen yine de yatırım yapmaya, istihdam gücünü artırmaya gayret ettiklerini ifade eden Alkan, nitelikli ve yeteneksiz iş gücü bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

"İNŞAAT USTALARI DÖVİZ KAZANMAK İÇİN YURT DIŞINDA ÇALIŞIYOR"

Alkan, inşaat ustalarının genelde döviz kazanmak amacıyla yurtdışında çalıştıklarını belirterek, "Dolayısıyla da bu sefer biz Türkiye'yi inşa etmeye çalışan müteahhitler olarak çalışan bulamıyoruz. Bu durumda bizi çok fazla etkiliyor. Maliyetlerimizi artırıyor, bizim maliyetimiz artığında burada vatandaşa yansıyor ve vatandaş da konut almakta zorlanıyor" dedi.

"ÜCRETLER BİN 500 İLE 2 BİN LİRA ARASINDA"

İnşaat sektöründeki ücretlere de değinen Alkan, "Ücretler bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Sabahları ustalar çalışacak olanları evinden alıyor, öğle ile akşam yemeğini karşılıyor ve evine götürüyor" diye konuştu.