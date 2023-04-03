Ayda 750 milyon kişinin kullandığı uygulamadaki skandal ortaya çıktı. Google kendi mağazasından kaldırdı

Editör: Serkan Talan

Çin’de 2015 yılında eski bir Google çalışanı olan Colin Huan’ın girişimi ile yapılan uygulama Çin’de özellikle kırsal kesimde yaşayanlara yönelik büyük indirimler yaparak çok sayıda kullanıcıya ulaştı. 2020 yılına kadar kullanıcı sayısında yüzde 100’ün üzerinde büyüme rakamlarına ulaşan uygulama tartışmaların odağında yer aldı.

Söz konusu uygulamanın içinde zararlı yazılımlar tespit edildi. Güvenlik uzmanları, tespit edilen zararlı yazılımların kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesinde kullanıldığına dikkat çekti.

Siber güvenlik uzmanları ayda 750 milyon kişinin kullandığı uygulamada Google’ın güvenlik açıklarını kullanan yazılımlar tespit etti.

ABD’DE YASAKLANMASI GÜNDEME GELDİ

Çin merkezli kısa video uygulaması TikTok’un yasaklanmasının gündemde olduğu ABD’de bir başka Çin merkezli uygulama olan Pinduoduo da tartışmaların odağında yer aldı. ABD’li siyasetçiler, yoğun güvenlik açıklarının tespit edildiği uygulamanın yasaklanması gerektiğini düşünüyor.

TikTok, yönetimi defalarca reddetse de Çin siyaseti, ile yakın ilişkide olduğu ve kullanıcı verilerini Çin hükümetine vermekle suçlanıyor. Aynı suçlama alışveriş uygulaması Pinduoduo için de gündeme geldi. Alışveriş uygulamasının kullanıcı verilerini Pekin yönetimi ile paylaştığına yönelik bir kanıt henüz bulunamadı.

Çin merkezli uygulamalar son dönemde sık sık aynı suçlama ile ABD Kongresi’nin gündemine geliyor.