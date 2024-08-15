Aydemir Akbaş kimdir?

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Akbaş için dua istedi.

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılında Arnavut kökenli Türk senarist, yönetmen ve sinema oyuncusudur.



Aydemir Akbaş'ın ilk filmi 1964 yılında Atıf Yılmaz'ın Keşanlı Ali Destanı, oynadığı ilk filmdir. Türk sinemasının gişe hasılatı bakımından neredeyse çöküş yaşadığı yıllarda sinema sektörünü yükseltmek ve hızla kapanmakta olan sinema salonlarının iş yaparak açık kalması adına Yeşilçam'ı saran seks filmlerindeki rolleriyle ünlenen Aydemir Akbaş bu dönemde dahi asıl titri olan dram ve komedi tarzını bırakmamış, bulunduğu her filmi de bu özellikleriyle şekillendirmiştir. Sinema hayatı boyunca en zor yıllarda bile tiyatro çalışmalarını da aktör, senarist ve yönetmen olarak başarıyla devam ettirmiş ve hala da her koşulda sürdürmektedir.

Aydemir Akbaş bir dönem "Çirkin Kral" Yılmaz Güney ile birçok çalışma yapmış, İbrahim Tatlıses'in yaveri olarak filmlerinde vazgeçilmez karakter rollerinde oynamış, Öztürk Serengil ve Sadri Alışık ile hala izlenmekten vazgeçilemeyen sinema filmleri yapmıştır. Cem Davran ile 2007 yılında çevirdiği "Avrupalı" 2007 yılının Ekim ayında rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev alırken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.



Akbaş'ın son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino'dur.



Filmografi

Yönetmen olarak:

Tipsiz (1975)

Düş Yakamdan Osman (1987)

Dilekçe (1988)

Bakımsız Tarzan (1989)

Hopla Dünya (1989)

Muhteşem Enayi (1990)

Çılgın Berber (1990)



Rol aldığı tiyatro oyunları:

Hakkımı Ver Hakkı

Keşanlı Ali Destanı

Düş Yakamdan Osman