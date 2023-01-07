Ayder Yaylası’nda karda mahsur kalan çift kurtarıldı

(DHA) - İlçede gezinti amaçlı çıktıkları Ayder Yaylası’ndan dönüş yoluna geçen Nesrin (51)-Fuat Kandiş (52) çiftinin içinde bulunduğu otomobil, akşam saatlerinde Galerdüzü mevkisinde yolun etkili kar ve buzla kaplı olmasını nedeniyle mahsur kaldı.
Çiftin, haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin 2 saat süren mücadelesi sonucu, çift kurtarılarak ilçe merkezine indirildi.
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