Aydın Didim'de boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın Didim'de boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde boşanma aşamasındaki kadın evinin önünde kocası tarafından tabancayla vurulduğu ifade edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, boşanma aşamasında olan bir kadın, evinin önünde kocası tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Sibel Aygan, boşanma sürecinde olduğu eşiyle karşılaştı. İşe gitmek için çocuklarıyla birlikte evden çıktığı sırada, apartman önünde bekleyen kocası, yanında getirdiği tabancayı çıkararak Aygan'a ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Aygan'ı Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde 5 boş kovan buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca, kaçan kocayı yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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