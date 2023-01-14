Aydın Doğanbel İnşaat 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Doğanbel İnşaat, bünyesinde muhasebe meslek elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

18-40 YAŞ ARALIĞI

4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLMAK

ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK (ERKEKLER İÇİN)

BOZDOĞAN'DA İKAMET EDİYOR OLMAK EN AZ 5 YIL

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

KİMLİK FOTOKOPİSİ

ADLİ SİCİL KAYDI

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ/İKAMETGAH/FOTOĞRAF

SAĞLIK RAPORU

DIPLOMA FOTOKOPİSİ