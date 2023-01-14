Aydın Doğanbel İnşaat 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Aydın Doğanbel İnşaat, bünyesinde muhasebe meslek elemanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
18-40 YAŞ ARALIĞI
4 YILLIK FAKÜLTE MEZUNU OLMAK
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ OLMAK (ERKEKLER İÇİN)
BOZDOĞAN'DA İKAMET EDİYOR OLMAK EN AZ 5 YIL
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
KİMLİK FOTOKOPİSİ
ADLİ SİCİL KAYDI
NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ/İKAMETGAH/FOTOĞRAF
SAĞLIK RAPORU
DIPLOMA FOTOKOPİSİ
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