Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

Aydın Lisesi'nde hayırsever Şerife ve Hilmi Akyüzlü'nün desteğiyle donatılan, zengin koleksiyonu ve ferah ortamıyla öğrencilerin bilgiye erişimini kolaylaştıracak kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, eğitime yapılan yatırımların geleceğe atılan en kıymetli adımlardan biri olduğunu belirterek, okuma kültürünün yaygınlaştırılması açısından kütüphanelerin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Hayırsever İş Adamı Musa Akyüzlü'ye eğitime verdiği değerli katkılar dolayısıyla plaket takdim eden Ekici, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte kütüphaneyi ziyaret eden protokol üyeleri, incelemelerde bulundu. Modern donanımı ve geniş kitap koleksiyonuyla dikkat çeken kütüphane, öğrencilerin ders çalışabileceği, araştırmalar yapabileceği ve keyifle kitap okuyabileceği bir merkez olarak hizmet verecek.

Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

Aydın Lisesi’ne modern kütüphane

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