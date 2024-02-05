Aydın Memecik Zeytinyağı’na AB'den coğrafi işaret tescili

Bu, AB tarafından tescil edilen 20. ürün olma özelliği taşıyor. Hisarcıklıoğlu, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı ve Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyelerini tebrik etti.

Ayrıca, AB sürecindeki 45 coğrafi işaret ve 5 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirtti.

NEDEN COĞRAFİ İŞARET ÖNEMLİDİR?

Coğrafi işaretler, belirli bir coğrafi bölgeye özgü ürünlerin kalitesini, üretim yöntemini ve kimliğini korumak amacıyla kullanılır. İşte coğrafi işaretlerin önemini anlatan bazı noktalar:

1. Kalite Güvencesi: Coğrafi işaretler, ürünün belirli bir coğrafi bölgede üretildiğini ve bu bölgenin özel koşullarının ürün kalitesine etkisini vurgular. Bu sayede tüketiciler, ürünün belirli standartlara uygun olduğunu bilirler.

2. Kültürel ve Tarihsel Değer: Coğrafi işaretli ürünler, bölgenin kültürel mirasını yansıtarak tarih ve gelenekleri yaşatır. Bu, yerel ekonomiye katkı sağlar ve kültürel çeşitliliği korur.

3. Haksız Rekabeti Önleme: Coğrafi işaretler, sahte veya benzer ürünlerin pazarlanmasını engeller. Bu, üreticilerin emeğini korur ve tüketiciyi yanıltmaktan kaçınır.

4. Pazar Değerini Artırma: Coğrafi işaretli ürünler, tüketiciler tarafından daha değerli görülür ve bu da ihracat ve turizm açısından avantaj sağlar.

Özetle, coğrafi işaretler hem üreticiler hem de tüketiciler için önemlidir ve yerel ürünlerin tanıtımı ve korunması için kritik bir rol oynar.

TÜRKİYE'DE HANGİ ÜRÜNLER AB COĞRAFİ İŞARET ALDI?

Türkiye, Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürünler ile zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

İşte Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret tescili alan bazı ürünleri:

1. Antep Baklavası / Gaziantep Baklavası: Gaziantep’in meşhur tatlısı olan baklava, coğrafi işaret tescili almıştır.

2. Aydın İnciri: Aydın bölgesine özgü incir, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak kabul edilmiştir.

3. Malatya Kayısısı: Malatya’nın ünlü kayısısı da coğrafi işaret tescili alan ürünler arasındadır.

4. Milas Zeytinyağı: Milas yöresinin kaliteli zeytinyağı, AB coğrafi işaretine sahiptir.

5. Bayramiç Beyazı: Bayramiç ilçesine özgü beyaz peynir, coğrafi işaretli ürünler arasındadır.

6. Taşköprü Sarımsağı: Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yetişen sarımsak, coğrafi işaret tescili almıştır.

7. Giresun Tombul Fındığı: Giresun fındığı, AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak kabul edilmiştir.

8. Antakya Künefesi: Antakya’nın lezzetli tatlısı künefe de coğrafi işaret tescili alan ürünler arasındadır.

9. Suruç Narı: Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine özgü nar, coğrafi işaretli ürünler listesindedir.

10. Çağlayancerit Cevizi: Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde yetişen ceviz, coğrafi işaret tescili almıştır.

11. Gemlik Zeytini: Gemlik yöresinin zeytinleri de coğrafi işaretli ürünler arasındadır.

12. Edremit Zeytinyağı: Edremit yöresinin zeytinyağı, AB coğrafi işaretine sahiptir.

13. Milas Yağlı Zeytini: Milas’ın yağlı zeytinleri de coğrafi işaret tescili alan ürünler arasındadır.

14. Ayaş Domatesi: Ankara’nın Ayaş ilçesine özgü domates, coğrafi işaretli ürünler listesindedir.

15. Maraş Tarhanası: Kahramanmaraş’ın meşhur tarhanası da coğrafi işaret tescili almıştır.

16. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini: Edremit Körfezi’nde yetişen yeşil çizik zeytin, coğrafi işaretli ürünler arasındadır.

17. Ezine Peyniri: Trakya bölgesinde üretilen Ezine peyniri, AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşididir.

18. Gaziantep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi ve Araban Sarımsağı da AB nezdinde coğrafi işaret almak üzere inceleme sürecinde olan Türk ürünlerindendir.

Bu ürünler, hem Türkiye’nin zengin gastronomik çeşitliliğini yansıtır hem de kültürel mirasımızı korumamıza katkı sağlar