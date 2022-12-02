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Yolda yürüyen çarşaflı kadın tekel bayi önünde duran biraları devirdi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cadde üzerinde yürüyen çarşaflı bir kadın, tekel bayiye ait olan bira kasalarını eliyle iterek devirdi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 08:47
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Aydın Nazilli'de yolda yürüyen çarşaflı kadın tekel bayi önünde duran biraları devirdi

Yolda yürüyen çarşaflı kadın tekel bayi önünde duran biraları devirdi
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TELE1'de yer alan bilgilere göre, olay, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadın, tekel bayiye ait bira kasalarını kasıtlı bir şekilde devirdi.

Saldırının ardından konuşan işletme sahibi, “Dükkanımın içine alacağım ürünlerimdi. Beni zarar uğrattı, şikayetçi olacağım kendisinden.” dedi.

TEKEL BAYİLERİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bayide yaşanan olayı sosyal medya hesabında paylaştı. Aybaş, “Nazilli’de, yoldan geçen siyah çarşaflı kadın Tekel Bayii önünde bulunan bira kasalarını bilerek itti ve devirdi. Sonrada hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.” ifadelerini kullandı.

Kasaların neden orada durduğu konusuna da açıklık getiren Aybaş, “Neden kasalar orda duruyor diye soruyorsunuz kamyonla ürünler gelir yola indirilir sonra içeri alınır.”

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Faruk
2.12.2022 09:50
Yola indirilir sonra içeri alınırmış ukala herif, orada bekletme hemen al o zaman içeriye...  
 
Faruk
2.12.2022 09:48
İnancının gereği olarak cesurca bir eylem,gerçekten tebrik ediyorum.Bu kadındaki yürek toplumda olsa uçarız valla.. Bu tepkiyi ülkeyi yönetenlere de göster diyen arkadaş, göstermediğini ne biliyorsun  
 
Vatandaş
2.12.2022 09:40
Mutayla hergün birilerinin altına yatanlar içkiyi namussuzluk adetmelerindeki manasızlık  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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