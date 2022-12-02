Yolda yürüyen çarşaflı kadın tekel bayi önünde duran biraları devirdi

TELE1'de yer alan bilgilere göre, olay, Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kadın, tekel bayiye ait bira kasalarını kasıtlı bir şekilde devirdi.

Saldırının ardından konuşan işletme sahibi, “Dükkanımın içine alacağım ürünlerimdi. Beni zarar uğrattı, şikayetçi olacağım kendisinden.” dedi.

TEKEL BAYİLERİ PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bayide yaşanan olayı sosyal medya hesabında paylaştı. Aybaş, “Nazilli’de, yoldan geçen siyah çarşaflı kadın Tekel Bayii önünde bulunan bira kasalarını bilerek itti ve devirdi. Sonrada hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.” ifadelerini kullandı.

Kasaların neden orada durduğu konusuna da açıklık getiren Aybaş, “Neden kasalar orda duruyor diye soruyorsunuz kamyonla ürünler gelir yola indirilir sonra içeri alınır.”