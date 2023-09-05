Aydın sele teslim. Yolları çamur kapladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde sağanak hayatı felç etti. Bazı mahaller çamur altında kaldı.

KAYNAK: DHA
Aydın sele teslim. Yolları çamur kapladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Aydın etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü.

Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto1.jpg

Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Gece boyunca süren sağanak sonrası bölgede, sabah saatlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

KIRKLARELİ'NDE DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı.

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto2.jpg

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto3.jpg

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto4.jpg

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto5.jpg

aydinda-saganak-etkili-oldu-sokaklar-gole-dondu-4583-dhaphoto7.jpg

İlgili Haberler
Sivas'ta sel birçok köy yolunu kapattı
Sivas'ta sel birçok köy yolunu kapattı
Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü
Yunanistan'ı yangından sonra sel vurdu: 1 ölü
Sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi
Sel sularına kapılan çift yaşamını yitirdi
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Aksaray'da selde mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı Güncel
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması Güncel
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı Güncel
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Türk mitolojisinde lütuf tanrısı Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde lütuf tanrısı
Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu yakalandı Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo uyuşturucu yakalandı
Milli Takımın Olimpiyat programı belli oldu Spor
Milli Takımın Olimpiyat programı belli oldu