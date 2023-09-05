Aydın sele teslim. Yolları çamur kapladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Aydın etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

Köşk ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Mezeköy ve Uzundere mahallerinde sokaklar, göle döndü.

Sürücüler, araçları ile yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu.

O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Belediye ekipleri, bölgede su tahliye çalışması başlattı. Jandarma ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Gece boyunca süren sağanak sonrası bölgede, sabah saatlerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

KIRKLARELİ'NDE DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı.